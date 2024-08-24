خارجية البرازيل: التاريخ المشترك للعلاقات الدبلوماسية مع إيران يظهر أهمية الشراكة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، السيد عباس عراقجي على تعيينه وزيرا للخارجية الإيرانية.

وجاء في نص هذه الرسالة من وزير الخارجية البرازيلي: يسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة تعيينكم وزيرا لخارجية جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف: مع تمنياتي لك بالنجاح في منصبك الجديد، أؤكد التزام البرازيل بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع إيران. إن تاريخنا المشترك، الذي ينعكس في 121 عاما من العلاقات الدبلوماسية، يظهر أهمية هذه الشراكة.

وأشار وزير خارجية البرازيل: إنني أعرب عن نيتي الأكيدة للعمل بشكل وثيق مع سعادتكم لدفع مبادرات جديدة وتعميق العلاقات بين البلدين.

وقال فييرا أيضًا: أنا واثق من أنه في المجالات ذات الاهتمام المشترك، يمكننا التعزيز المستمر للعلاقات بين البرازيل وإيران معًا.

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