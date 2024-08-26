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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٣٢ ص

خلال اتصال هاتفي؛

وزيرا خارجية إيران والمملكة العربية السعودية يؤكدان على وقف جرائم الكيان الصهيوني

وزيرا خارجية إيران والمملكة العربية السعودية يؤكدان على وقف جرائم الكيان الصهيوني

شدد وزيرا خارجية إيران والمملكة العربية السعودية، في اتصال هاتفي، على ضرورة محاولة وقف جرائم الكيان الصهيوني وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السيد عباس عراقجي على انتخابه وزيرا لخارجية بلادنا وتمنى له النجاح.

وتم خلال هذا الاتصال مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية والمنطقة وتبادل الآراء.

وأكد الطرفان أن العلاقات الثنائية تسير على المسار الصحيح، ودعا إلى زيادة وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وتصاعد التوتر في المنطقة، أكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لوقف جرائم الصهاينة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الطرفان على استمرار المشاورات التي تتماشى مع مصالح البلدين والمنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947862

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