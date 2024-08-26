زعيم كوريا الشمالية يدعو لاقتحام مضمار المسيّرات الانتحارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أشرف على الاختبار الذي نظمه معهد الطائرات المسيرة التابع لأكاديمية العلوم الدفاعية يوم السبت.

وخلال الاختبار، حلقت المسيرات على مسارات محددة مسبقا ودمرت الأهداف المخصصة بدقة، حيث كانت مهماتها تتمثل في مهاجمة أهداف معادية على الأرض وفي البحر، حسبما ذكرت التقارير.

وأكد كيم على أهمية تطوير أنواع مختلفة من المسيرات وتحسين قدراتها القتالية استعدادا للحرب، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عنه القول: "من الضروري تطوير وإنتاج المزيد من المسيرات الانتحارية بأنواع مختلفة لاستخدامها في وحدات المشاة التكتيكية والعمليات الخاصة".

كما شدد كيم على ضرورة تطوير أنظمة الأسلحة الإستراتيجية تحت الماء والمسيرات الانتحارية تحت الماء، ورفع الحاجة إلى إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في تطوير المسيرات.

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