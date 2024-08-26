انطلاق المؤتمر العالمي للبنية التحتية العامة الرقمية والتكنولوجيا الناشئة في الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد هذا المؤتمر في بنغالور بالهند بهدف تبادل تجارب الدول في استخدام البنية التحتية المصرفية الإلكترونية وجدوى استخدامها في المدفوعات عبر الحدود، بحضور رؤساء وكبار مديري البنوك المركزية بمختلف دول العالم بما في ذلك إيران والهند، والناشطين في مجال التكنولوجيات الجديدة والناشئة في المجال المصرفي.

والجدير ذكره انه غادر محافظ البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين طهران متوجهاً إلى بنغالور بالهند للمشاركة في المؤتمر العالمي حول البنية التحتية الرقمية العامة والتقنيات الناشئة وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والنقدية والمصرفية مع الأعضاء الرئيسيين في مجموعة بريكس.

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