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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٣٤ ص

تعاون ايراني هندي في مجال تطوير ميناء تشابهار جنوب شرق البلاد

تعاون ايراني هندي في مجال تطوير ميناء تشابهار جنوب شرق البلاد

اكد وزير الموانئ والملاحة البحرية الهندي "منسوخ مانداويا"، التزام بلاده بالعمل على تطوير ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه جاء ذلك خلال محادثات الوزير الهندي مع السفير الايراني في نيودلهي علي جكني، الجمعة، حيث تم البحث حول التعاون بين البلدين في مجال الموانئ والملاحة البحرية والاجراءات المتخذة لتحقيق هذه الفرص خاصة في ميناء تشابهار.

واشار مانداويا الى العلاقات الطيبة جدا بين البلدين على مر التاريخ، ورحب بتنمية التعاون في المرحلة الراهنة خاصة عن طريق ميناء تشابهار، مؤكدا ارادة الحكومة الهندية على تنفيذ التزاماتها في هذا الصدد. 

ونوه الى وجهات نظر المشاركين في مؤتمر "يوم تشابهار" الذي عقد قبل فترة بصورة افتراضية باستضافة بلاده، واعتبر تطوير هذا الميناء مسارا مناسبا لترانزيت السلع الى افغانستان واسيا الوسطى، مرحبا بامكانية تدشين خطوط الملاحة البحرية لنقل الركاب بين ميناء تشابهار وموانئ الهند. 

ولفت وزير الموانئ والملاحة البحرية الهندي الى رغبة بعض الشركات الهندية للمشاركة في الاستثمارات في ميناء تشابهار، معلنا الرغبة للقيام بزيارة تفقدية لهذا الميناء بمعية وفد من التجار وخالقي فرص العمل الهنود في المستقبل القريب.

/انتهى/

رمز الخبر 1913655
https://ar.mehrnews.com/news/1913655/

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