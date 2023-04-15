مخرج إيراني یصبح حکما في مهرجان هندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك حامد سليمان زاده الباحث والناقد والمخرج والمحاضر الدولي للسينما الإيرانية في لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الدولي الثاني عشر للأطفال والمراهقين في لكناو(Lucknow) بالهند.

مهرجان Lucknow للأطفال هو أشهر مهرجان دولي لأفلام الأطفال في الهند، والذي يستضيف أكثر من ثلاثين ألف طفل من مدارس مختلفة في ولاية أوتار برديش في الهند.

وزملاء سليمان زاده في لجنة تحكيم النسخة الثانية عشرة من هذا المهرجان هم إيبويا فيكت (صانع أفلام مجري معروف) وراجني باسوماتاري (صانع أفلام وممثل ومنتج من الهند) وأبجيت راناديف (مبرمج وخبير في السينما الهندية) وأنابوراني سوبرامانيان (صحفي) والناقد السينمائي من الهند.

سيقام هذا المهرجان في الفترة من 10 إلى 18 أبريل 2023 في لكناو، الهند.

6 أفلام من السينما الإيرانية موجودة في القسم التنافسي للأفلام الروائية والرسوم المتحركة لهذه الفترة من المهرجان.

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