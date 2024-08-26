السفير الإيراني لدى أنقرة يناقش مع نائب الرئيس التركي آخر التطورات والتعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد حسن حبيب الله زاده، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة، مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز.

وتم خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نائب الرئيس التركي التأكيد على تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

وأكد نائب الرئيس التركي، أثناء تهنئته بانتخاب الرئيس الإيراني الجديد وتصويت ثقة مجلس الشورى الإسلامي على الوزراء، أن الحكومة التركية مستعدة للتعاون وتطوير العلاقات مع الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا اللقاء، بالإضافة إلى القضايا السياسية والإقليمية، تم أيضًا استعراض آخر التطورات والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد الطرفان على توسيع العلاقات التجارية الثنائية.

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