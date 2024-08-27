الجيش الايراني يعلن استعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة لخدمة الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة أسبوع الحكومة: "أسبوع الحكومة هو تذكير بنضال رجال الدولة المضحين والشهداء الذين أصبحوا نموذجاً للخدمة الصادقة والمخلصة في نظام الجمهورية الإسلامية المقدس... الشهيدان رجائي وباهنر اتخذا الخدمة للشعب نهجا لهما في حكومتهما مستلهما اميرالمؤمنين الامام علي عليه السلام، وبالجهد والنضال الدؤوب، أظهرا صورة قادة على مستوى الثورة الإسلامية".

وأضاف البيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل الخدمات الصادقة لرجال الدولة الكرام والشرفاء، ورغم المؤامرات والفتن والعقوبات الجبانة التي يحيكها الأعداء، تقدمت بسرعة يوما بعد يوم. وفي طريقها إلى تحقيق الحضارة الإسلامية الجديدة، تتمتع اليوم، في الخطوة الثانية من الثورة الاسلامية، بمكانة وكرامة إقليمية ودولية مشرفة".

وأكد الجيش في هذا البيان: "لا شك أن ما وصل إليه النظام المقدس للجمهورية الإسلامية اليوم مدين لتضحيات وإخلاص وإدارة جهادية للمجاهدين والمجاهدات الغيورين، الذين تحركوا بإخلاص نحو رفعة الوطن الإسلامي ولم يدخروا جهدا في هذا السبيل وان اسبوع الحكومة فرصة لاستعراض جهود رجال الدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقدير الخدمات الواسعة التي تقدمها الحكومة".

وجاء في ختام البيان: "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يحيي ذكرى جميع شهداء الحكومة وخاصة الشهيد رجائي والشهيد باهنر والشهيد رئيسي ويهنئ رئيس الجمهورية المحترم والحكومة الخدومة، كما يعلن استعداده للتعاون مع الحكومة وتعاطفها ومساعدتها في سبيل خدمة شعب إيران الإسلامية النبيل والفخور".

يذكر انه يصادف الأسبوع الأول من شهر "شهريور" في التقويم الايراني( 24 و30 آب/أغسطس) لاستشهاد رئيس الجمهورية الاسبق في ايران الشهيد محمد علي رجائي ورئيس الوزراء حجة الاسلام محمد جواد باهنر وعدد من اعضاء الحكومة الذين استشهدوا في حادثة تفجير مبنى رئاسة الوزراء في عام 1981 على يد زمرة "خلق" الارهابية ، حيث تسمى هذه الايام باسبوع الحكومة في ايران.

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