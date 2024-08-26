إيران وروسيا تؤكدان على اهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

وأفاظت وكالة مهر للانباء، انه دعا مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف في اجتماع مع السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي الجانب الإيراني إلى المشاركة بنشاط اكثر جدية في الأحداث الاقتصادية المهمة في روسيا.

خلال الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من قضايا التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة مشاركة إيران في قمة البريكس المقبلة في قازان، روسيا.

أشار كوبياكوف إلى الاتجاه المتزايد للتعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا، وذكر أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران وموسكو تسارعت في السنوات الماضية.

ودعا إيران إلى المشاركة في الأحداث الاقتصادية المهمة في روسيا، مثل منتدى الأعمال في سانت بطرسبرغ، والمؤتمر الاقتصادي للعالم الإسلامي وروسيا الذي سيعقد في قازان الروسية، وكذلك مؤتمر موسكو السياحي بشكل أكثر جدية من ذي قبل.

من جانبه، أبدى السفير الإيراني في موسكو استعداد بلاده لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا.

وأضاف جلالي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الروسي في كافة المجالات.

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