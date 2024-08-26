خلال استقباله وزير الخارجية القطري...عراقجي: ايران ترحب بالقرارات التي ستتخذه حركات المقاومة في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزيرالخارجية الإيراني عباس عراقجي استقبل نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني اليوم وتباحث معه حول قضايا ثنائية تهم الطرفين على مختلف الصعد ومنها تنمية وتطوير العلاقات بين الدوحة وطهران وقضايا ذات الاهتمام المشترك الدولية منها والاقليمية وخاصة اخر تطورات الاحداث في فلسطين واستمرار الابادة الجماعية بحق اهل غزة من قبل الكيان الصهيوني.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في هذا اللقاء إلى الامكانات والقدرات التي تتمتع بها كلا البلدين على الصعيدين التجاري والاقتصادي وأبدى رغبة بلاده بالنظر إلى هذه الامكانات ان تحظى بأهمية أكثر وتجري المساعي من اجل استغلالها فيما يصب مصلحة البلدين من خلال تنسيق أكثر عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة.

واعرب عراقجي عن ترحيب بلاده بالمساعي القطرية فيما يخص قضية وقف اطلاق النار والابادة الجماعية في غزة لافتا إلى ان ايران ترحب بالقرارات التي ستتخذه حركات المقاومة في هذا الشأن وتدعمها مشيرا إلى محاولات الصهاينة وتحركاتهم الاستفزازية التي من شأنه ان تؤدي إلى اتساع رقعة الحرب وزيادة التوترات في المنطقة.

ومن جانبه هنأ وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن ال ثاني نظيره الايراني بالمنصب الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح. وأضاف ان بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل تطوير العلاقات الثنائية التي تعود بالنفع على الجانبين على جميع الاصعدة وخاصة الصعيد الاقتصادي.

وقد اشار إلى التقارير والجهود الدبلوماسية التي قامت بها بلاده في مفاوضات انهاء الحرب ووقف اطلاق النار في غزة، داعيا الاطراف الى استمرار المفاوضات بما يتماشي مع استقرار وأمن المنطقة ومساعدة الشعب الفلسطيني.

وقد وصل وزير الخارجية القطري عبد الرحمن ال ثاني ظهر اليوم إلى طهران على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى ومن المقرر أن يلتقي مع عدد من مسؤولي البلاد.

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