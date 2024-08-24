استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة رويترز عن مصدران أمنيان مصريان إن وفدا من حماس وصل اليوم السبت ليكون على مقربة من المحادثات لمراجعة أي مقترحات قد تتمخض عن المحادثات الرئيسية بين الكيان الإسرائيلي والدول التي تقوم بالوساطة وهي مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقال المصدران المصريان إن المقترحات الجديدة تتضمن حلولا وسطا للنقاط العالقة مثل كيفية تأمين المناطق الرئيسية وعودة السكان إلى شمال غزة.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المحادثات.

لكن لا توجد أي مؤشرات على حدوث انفراجة في النقاط الشائكة الرئيسية مثل الضغط الإسرائيلي للاحتفاظ بسيطرتها على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود بين غزة ومصر.

ولم تنجح المحادثات المتقطعة التي تجري منذ أشهر في تحقيق انفراجة تنهي الحرب المدمرة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة أو تحرير الأسرى.

ويأتي ذلك بعدما أفادت الأمم المتحدة بتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ورصد إصابة بشلل الأطفال.

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