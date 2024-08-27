عراقجي يؤكد على تنمية العلاقات الايرانية العمانية في كافة الأبعاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان هنأ السيد عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له التوفيق والنجاح.

وأشار البوسعيدي في هذا الاتصال إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه سلطان عمان للعلاقات بين البلدين ومسيرة تطويرها المتنامية، وأكد استعداده للتعاون الوثيق مع نظيره الإيراني لمتابعة وتنفيذ اتفاقيات رئيسي البلدين.

كما صرح وزير خارجية سلطنة عمان: مسقط تدعم استمرار المشاورات السياسية بين البلدين.

كما أعرب السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا، في الوقت الذي شكر فيه الاتصال وتهنئة وزير الخارجية العماني، عن استعداده المتبادل للتعاون والتفاعل الوثيق مع نظيره العماني فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والمجالات الدولية.

وأشار عراقجي إلى التحديات المتزايدة في منطقة غرب آسيا، مضيفا: لحسن الحظ أن العلاقات بين طهران ومسقط تتوسع في جميع الأبعاد، كما أن استمرار التشاور والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى تأمين المصالح المشتركة، سيساهم في تعزيز التعاون بين البلدين.

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