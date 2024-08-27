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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص

غزة...شهداء بغارات متجددة على القطاع وتصعيد متواصل بالضفة

غزة...شهداء بغارات متجددة على القطاع وتصعيد متواصل بالضفة

في اليوم الـ326 للحرب على غزة، واصل الاحتلال غاراته على القطاع وذلك بعد يوم دام أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 40 فلسطينيا، في حين تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد شمل قصف اليوم شارعي اليرموك ويافا في مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، بينما لا يزال عدد من الجثث والمفقودين تحت الأنقاض.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 5 فلسطينيين في قصف بمسيرة على مخيم نور شمس في طولكرم، في حين أوردت تقارير أنباء عن الاشتباه بحادثة اختطاف مستوطنة، قبل أن تعلن هيئة البث الإسرائيلية أنه "بلاغ كاذب".

واستشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم، بعد أن هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين وأطلقوا الرصاص بكثافة ومنعوا مركبات الإسعاف من نقل المصابين.

/انتهى/

رمز الخبر 1947902

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