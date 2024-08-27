غزة...شهداء بغارات متجددة على القطاع وتصعيد متواصل بالضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد شمل قصف اليوم شارعي اليرموك ويافا في مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، بينما لا يزال عدد من الجثث والمفقودين تحت الأنقاض.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 5 فلسطينيين في قصف بمسيرة على مخيم نور شمس في طولكرم، في حين أوردت تقارير أنباء عن الاشتباه بحادثة اختطاف مستوطنة، قبل أن تعلن هيئة البث الإسرائيلية أنه "بلاغ كاذب".

واستشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم، بعد أن هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين وأطلقوا الرصاص بكثافة ومنعوا مركبات الإسعاف من نقل المصابين.

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