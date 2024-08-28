وزير خارجية الکیان الصهيوني يدعو إلى إخلاء الضفّة الغربية

أفادت وكالة مهر أنه قال وزير خارجية الکیان الصهيوني يسرائيل كاتس في خطاب وقح إنّه يجب إجلاء الفلسطينيين مؤقتاً من الضفّة الغربية.

وأضاف: "الطريقة التي نتعامل بها مع التهديدات في الضفّة الغربية یجب ان تكون بالطريقة نفسها التي تتعامل بها إسرائيل مع قطاع غزة،

وأضاف كاتس: "منذ الليلة الماضية، يقوم الجيش بعمليات واسعة في مخيّمي جنين وطولكرم.

وتابع هراءه، متّهماً إيران بخلق جبهة في الضفة الغربية ضد الكيان الصهيوني وفق ما فعلت في قطاع غزة ولبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن 11 فلسطينياً استشهدوا في الهجوم الوحشي الذي شنّته القوات الصهيونية على الضفة الغربية، والذي لم يسبق له مثيل في السنوات ال 22 الماضية.

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