وزير الخارجية الايراني: الكيان الصهيوني هو سبب زيادة التوتر والعنف في المنطقة

وأفادت وكالة معر للأنباء، ان وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب هنأ في اتصال هاتفي وزير الخارجية الايراني الدكتور سيد عباس عراقجي بمناسبة تعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وتمنى له التوفيق والنجاح.

وأشار وزير خارجية هولندا إلى قلق بلاده من تزايد الأزمة في منطقة غرب آسيا، ودعا كافة الأطراف إلى ضبط النفس والحيلولة دون انتشار التوتر.

وأضاف: "تأمل هولندا أن تتوقف دائرة العنف والتوتر في المنطقة، وأن يتم توفير إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

اعرب وزير الخارجية الايراني بدوره في هذا الاتصال عن شكره لنظيره الهولندي وثمن تطور العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل قدر الإمكان.

وفيما يتعلق بالتطورات في غرب آسيا، اكد عراقجي على ضرورة الوقف الفوري للحرب ضد شعب غزة وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد تهدئة التوتر في منطقة غرب آسيا، في حين أن آلة قتل النظام الصهيوني وعنفه يسببان في زيادة التوتر والعنف في المنطقة".

كما ناقش الطرفان في هذا الاتصال الهاتفي وتبادلا وجهات النظر حول بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة برفع العقوبات، والقضايا القنصلية، فضلا عن الأزمة في أوكرانيا، وأكدا على استمرار المشاورات السياسية بين البلدين.

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