عراقجي: إيران تؤكد على تحسين العلاقات مع أعضاء مجلس التعاون الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، السيد عباس عراقجي على انتخابه وزيراً لخارجية بلادنا وتحدث عن سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي على أهمية جمهورية إيران الإسلامية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي مهتمون بالتشاور والتفاعل مع جمهورية إيران الإسلامية بشأن التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة.

وأكد وزير خارجية بلادنا، أثناء شكره للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، أن جمهورية إيران الإسلامية مهتمة بتحسين علاقاتها الودية والأخوية مع مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي وأعضائه، وتعتقد أنه يجب أن تدخل العلاقات بين إيران ومجلس التعاون مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون المتبادل.

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