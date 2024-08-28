بزشكيان: اتفاقية الغاز مع تركمانستان تعتبر إجراء لتحويل إيران إلى مركز المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف مسعود بزشكيان، خلال الاجتماع المشترك للوفدين رفيعي المستوى من إيران وتركمانستان، العلاقات العميقة الجذور والتاريخية بين البلدين بأنها تهيأ الأرضية المناسبة لتطوير التعاون بين البلدين، مضيفا: نحن نتمسك بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ونحن على استعداد تام لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين.

واستمراراً للاتفاقيات المبرمة بين إيران وتركمانستان في قطاع الغاز، وصفها الرئيس بأنها خطوة استراتيجية لتحويل إيران إلى مركز للغاز في المنطقة وفي إطار تأمين مصالح البلدين، وأضاف: أنا سوف أتابع شخصياً تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الموقعة بين البلدين.

وفي استمرار لهذا اللقاء أشار وزير الخارجية عراقجي في كلمته إلى العلاقات الجيدة جدا والمواقف المشتركة بين إيران وتركمانستان فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، وذكر الحدود بين البلدين باعتبارها واحدة من أكثر الحدود أمانا. وشدد على ضرورة استخدام القدرات وأكد أن الحدود هي لصالح الدولتين والأمتين.

كما أكد عراقجي على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين لمساعدة أفغانستان في التغلب على تحدياتها ومشاكلها.

توسيع التعاون في قطاعات الطاقة والعبور والكهرباء، والتعاون المشترك بين البلدين في قطاعي الغاز والبتروكيماويات، وإصدار الخدمات الفنية والهندسية، واستهداف عبور 20 مليون طن من البضائع بين البلدين، وتسهيل إصدار التأشيرات، تطوير التعاون في قطاعات الموانئ والشحن والممرات والنقل البري والسكك الحديدية أحد أهم محاور خطابات وزراء الطاقة والنفط والطرق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نظرائهم من تركمانستان.

وفي هذا اللقاء، أكد الزعيم الوطني لتركمانستان قربان قلي بردي محمدوف، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين بالنسبة لتركمانستان، وأعرب عن ارتياحه للمستوى الجيد للغاية من التعاون الإقليمي والدولي بين طهران وعشق آباد.

وأشار الزعيم الوطني لتركمانستان إلى جهود بلاده لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد اهتمام بلاده بتطوير التعاون الأمني بين البلدين وقال: تركمانستان مهتمة أيضا بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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