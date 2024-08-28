عراقجي: النهج الإيراني سيستمر لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ "خليل الحية"، عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العربية والإسلامية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، السيد عباس عراقجي بانتخابه وزيراً لخارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية. كما تباحث وتبادل الآراء مع وزير الخارجية من خلال تقديم التوضيحات حول آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وجرائم الكيان الصهيوني الأخيرة في الأراضي المحتلة، والجهود التي يبذلها ذلك الكيان لتغيير الأوضاع في القطاع والمسجد الأقصى .

وثمن خليل الحية جهود الوزير الشهيد أمير عبد اللهيان في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني، وأكد: إن الشعب الفلسطيني يقدر دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر للمثل الفلسطينية ومقاومتها تجاه جرائم الصهاينة.

وشكر عراقجي، خليل الحية على الاتصال والتهنئة، وأكد: نهج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نصرة شعب فلسطين المظلوم والمقاومة في الحكومة الرابعة عشرة سيستمر بكل قوة.

وأكد وزير خارجية بلادنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة يقبله الشعب الفلسطيني المقاوم وفصائل المقاومة وحركة حماس.

وتكريماً لوقوف شعب غزة والمقاومين على مدى 11 شهراً ضد جرائم الصهاينة، أعرب وزير الخارجية عن ثقته في أن النصر النهائي سيكون مع الشعب الفلسطيني وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون إلى جانبهم حتى النهاية.

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