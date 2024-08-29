المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال في حي الزيتون ودير البلح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين تحصنا في مبنى خلف صالة النجوم جنوبي حي الزيتون في مدينة غزّة.

ونشرت القسّام مشاهد من عملية قنص وقتل أحد الجنديين اللذين استهدفهما مقاتلوها في مبنى خلف صالة النجوم جنوبي حي الزيتون.

سرايا القدس تفجّر عبوةً وتقصف تجمعات الاحتلال

أمّا سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ففجّر مقاتلوها عبوة "برميلية" شديدة الانفجار، مزروعة مسبقاً، بآلية عسكرية إسرائيلية في شارع السكة "منطقة المثلث" في حي الزيتون.

وأكد مقاتلو السرايا إيقاع أفراد الآلية الإسرائيلية بين قتيل وجريح، ما استدعى قوات النجدة إلى الهروع للمكان تحت غطاء ناري كثيف.

كذلك، قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو المتوغلين في محيط مدرسة ابن العثيمين في منطقة السطر الشرقي في مدينة خان يونس.

وعرضت سرايا القدس مشاهد إغارة مقاتليها على منزل يتحصن به جنود العدو الإسرائيلي خلف الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزّة.

كتائب شهداء الأقصى تستهدف خط إمداد الاحتلال في "كيسوفيم"

بدورها، قصفت كتائب شهداء الأقصى تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي وآلياتهم العسكرية المتوغلة في منطقة السطر الشرقي شمالي مدينة خان يونس بوابل قذائف الهاون.

وقصف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى أيضاً، تجمعاً آخر لجنود العدو وآلياته المتمركزة في محيط معبر رفح بصاروخين من نوع ( 107 ) وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وعرضت مشاهد من استهداف تجمعات جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي دير البلح وقوات النجدة إلى المكان، بالتزامن مع قصف خط الإمداد لقوات العدو في موقع "كيسوفيم".

قوات عمر قاسم تقصف مواقع إسرائيلية مستحدثة

من جهتها، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مواقع قوات العدو في محيط تل زعرب غربي مدينة رفح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، محققةً إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، استهداف ودك مواقع العدو في محيط أبراج القسطل، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزّة، بالهاونات من العيار الثقيل، وقد أصابت القذائف أهدافها.

بدورها، نفّذت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استحكاماً صاروخياً، استهدف تجمعات الاحتلال في محور "نتساريم" برشقات صاروخية من جنوبي مدينة غزّة وشمالي المحافظة الوسطى.

وتحت وطأة شدة المعارك والاشتباكات العنيفة، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك غزّة.

وصباح الاربعاء، اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل جندي من جراء عمليات المقاومة الفلسطينية واشتباكها المستمر مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور القطاع كافة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وبذلك، يصل عدد الجنود القتلى منذ بداية طوفان الأقصى إلى 704، قتل 340 منهم منذ بداية المعارك البرية في القطاع، و10 منهم خلال الأسبوع الفائت، وفق المعطيات التي سمح "جيش" الاحتلال بنشرها.

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