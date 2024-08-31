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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٥٢ م

اعتقال أحد عناصر جماعة جيش الظلم في سيستان

اعتقال أحد عناصر جماعة جيش الظلم في سيستان

قوات الامن الايراني القت القبض على احد عناصر جماعة جيش الظلم الارهابية في سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه برصد استخباراتي وتحرك فوري لقوات الأمن لمقر القدس العلمياتي، تم إلقاء القبض على أحد عناصر جماعة جيش الظلم في منطقة سيستان وبلوشستان.

حاول أحد العناصر التابعة لجماعة جيش الظلم الارهابية إطلاق النار على مقر قاعدة الباسيج ومخفر الشرطة في منطقة "بيشين" في سيستانوبلوشستان، لكنه تم القبض عليه برصد استخباراتي وتحرك فوري من القوات الامن.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العنصر الارهابي فور رؤيته للقوات الأمنية انتحر بسلاحه، لكنه تم نقله على الفور إلى المستشفى ويتلقى الآن العلاج.

سيتم نشر أخبار إضافية في وقت لاحق.

/انتهى/

رمز الخبر 1948069

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