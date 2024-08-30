القسَّام تزفُّ كوكبة من مجاهديها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القسام في بيان صحافي، "بأسمى آيات العزة والمجد والثقة بنصر الله القريب، نزف إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارسين من فرساننا الميامين".

ونعت الكتائب، الشهيد القائد القسامي وسام أيمن خازم من مخيم جنين الذي ارتقى إلى العلا شهيدًا صباح اليوم إثر قصف جوي تعرض له مع إخوانه المقاومين: الشهيد المجاهد ميسرة المشارقة والشهيد المجاهد عرفات العامر، وذلك عقب اشتباكهم مع قوات المستعربين في قرية الزبابدة شرقي جنين.

كما زفّت القسّام الشهيد المجاهد محمد توفيق عوفي من مخيم طولكرم الذي ارتقى إلى العلا فجر أمس الخميس في قصف "إسرائيلي" غادر تعرض له في مخيم طولكرم مع إخوانه المجاهدين: الشهيد القائد محمد جابر أبو شجاع، والشهيد المجاهد مجد داوود.

وقالت، إننا نقدم خيرة قادتنا وأبنائنا شهداء فداءً لديننا الحنيف ووطننا الطاهر؛ لنؤكد أن هذه الدماء الزكية العزيزة سترسم طريق الحرية والكرامة لشعبنا في كل ربوع فلسطين المباركة". وأكدت القسّام أن مجاهديها في محافظات جنين وطولكرم وطوباس تمكّنوا من إيقاع العدو في كمائن محكمة وتكبيده خسائر فادحة ومحققة في صفوف قواته خلال عدوانه الغاشم على شمال ضفتنا الأبية.

كما تعلن الكتائب تمكن مجاهديها في محافظات جنين وطولكرم وطوباس من إيقاع العدو في كمائن محكمة وتكبيده خسائر فادحة ومحققة في صفوف قواته خلال عدوانه الغاشم على شمال ضفتنا الأبية، وهو ما ستكشف تفاصيله في قادم الأيام بإذن الله تعالى. وفي وقت سابق، أكد قائد بكتائب الشهيد عز الدين القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في جنين، إن جنديًا "إسرائيليًا" قُتل وأصيب آخرون في كمين بعبوات ناسفة معدة مسبقا آليات الاحتلال في الحارة الشرقية.

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