أبو عبيدة يحذر الاحتلال: قواتكم تحاصر مكاناً يوجد فيه أسير.. لن تتمكن من استعادته حيّاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مكاناً يوجد فيه الأسير الإسرائيلي متان تسنجاوكر.

وحذّر أبو عبيدة، في كلمة وجّهها عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم السبت، من أن جنود الاحتلال لن يتمكنوا من "استعادة الأسير حيّاً"، محمّلاً "الجيش" الإسرائيلي المسؤولية في حال قُتل خلال محاولة استعادته".

عمليات المقاومة

في غضون ذلك، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي وقواته المتوغّلة في قطاع غزة، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط منطقة السطر الشرقي، شمال شرق مدينة خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون".

كما أوقعت السرايا قوة إسرائيلية، تحصنت داخل منزل، في كمين محكم، تخلله تفجير عبوات وقذائف، جرى هندستها عكسياً، أمس الجمعة، في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا"، بحسب ما أعلنت اليوم.

كذلك، قالت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، إن مقاتليها استهدفوا تجمعاً لقوات الاحتلال، شرق الشجاعية في مدينة غزة بعدد من قذائف "الهاون"، وحققوا إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

وأشارت الكتائب إلى أن الاحتلال قد اعترف بإصابة أحد جنوده من جراء القصف.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت تمكن مجاهديها من استهداف حشود الاحتلال المتمركزة شمالي مدينة بيت لاهيا، بصاروخين من نوع "107".

ووضعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى هذه العملية في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ونشر الإعلام العسكري، في كتائب أبو علي مصطفى، مشاهد من العملية عبر قناتها على "تلغرام".

وفي السياق، أقر "الجيش" الإسرائيلي، أمس الجمعة، بمقتل 4 من جنوده، بينهم عناصر من لواء "الكوماندوز" ووحدة "يهلوم" الهندسية، في كمين نفّذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخّخ في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وسبق أن تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 5 جنود وإصابة 12 آخرين في خان يونس، من جرّاء انفجار مبنى مفخّخ كانت تتحصّن داخله.