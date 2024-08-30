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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٢٤ م

حزب الله يهاجم 10 مواقع إسرائيلية والاحتلال يقصف جنوبي لبنان

حزب الله يهاجم 10 مواقع إسرائيلية والاحتلال يقصف جنوبي لبنان

أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات على 10 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، في حين شنت إسرائيل قصفا جويا ومدفعيا على عدة بلدات جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر حزب الله في سلسلة بيانات أمس الخميس أن عناصره استهدفوا انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط مستوطنة ‏كفريوفال ومحيط ثكنة زرعيت شمالي إسرائيل بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهما إصابة مباشرة.‏

وبعدها أعلن الحزب، في منشور عبر تليغرام، استهداف مقاتليه جنودا إسرائيليين في محيط ثكنة دوفيف وتلة الطيحات (شمال) بأسلحة صاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

وتحدث أيضا عن استهداف موقعي السماقة ‏ورويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع بياض بليدا العسكري وإصابتها إصابة مباشرة، وفق بيان للحزب.‏

كما استهدف مقاتلو الحزب مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في ‏مستوطنتي المطلة والمنارة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي بيان سابق أمس الخميس، أعلن الحزب أن مقاتليه شنّوا ‌‏هجوما بأسراب من المسيرات الانقضاضيّة على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، مستهدفة ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948018

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