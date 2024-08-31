الليلة...رئيس الجمهورية يتحدث إلى الشعب مباشرة لأول مرة بعد الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتم بث الخطاب مباشرة على القناة الاولى وقناة الخبر للتفزيون وعلى محطات الراديو في الساعة 22:00 من مساء السبت.

سيكون خطاب الليلة هو الأول منذ تولي الرئيس مسعود بزشكيان منصبه.

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