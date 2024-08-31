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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٥٨ م

الليلة...رئيس الجمهورية يتحدث إلى الشعب مباشرة لأول مرة بعد الانتخابات

الليلة...رئيس الجمهورية يتحدث إلى الشعب مباشرة لأول مرة بعد الانتخابات

من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خطابًا مباشرًا عبر التلفزة إلى الشعب مساء اليوم السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتم بث الخطاب مباشرة على القناة الاولى وقناة الخبر للتفزيون وعلى محطات الراديو في الساعة 22:00 من مساء السبت.

سيكون خطاب الليلة هو الأول منذ تولي الرئيس مسعود بزشكيان منصبه.

/انتهى/

رمز الخبر 1948055

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