مفتي سلطنة عمان يؤکد علی وحدة الامة في مواجهة العدو الصهیوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه کتب الشيخ الخليلي علی صفحته فی منصة "اکس" اليوم السبت : إن ما تواجهه الأمة من عدوان عدو شرس لایرید إلا الشر بجمیع فئاتها هو من دواعي تفادیها لکل ما یثیر الحساسیات فیما بینها و یؤدي الی الخلاف.

وأضاف : إن القضايا التي أتى عليها الدهر وتجاوزها التأريخ لا ينبغي استجرارها في هذا الوقت، فحسبنا إرشاد الله تعالى إلى تناسيها؛ داعیا إلی طي صفحتها وتفادی إثارتها التي لا تؤدي إلا إلی الشقاق.

وتابع : فعلی جمیع فئات الامة أن تتعاون علی مواجهة هذا العدو الذي لا یتربص بها إلا الدوائر؛ فعسی الله أن ینصرها علیه نصرا عزیزا، وما ذلك علی الله بعزیز.

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