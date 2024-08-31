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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ م

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 40691 شهيدا و94060 اصابة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 40691 شهيدا و94060 اصابة

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان "الاسرائيلي" على القطاع، الى 40691 شهيدا و94060 اصابة؛ منذ السابع من اكتوبر 2023م.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في احدث تصريح صحفي صدر عنها اليوم السبت، لفتت الصحة بغزة الى ان الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية؛ وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و205 اصابة .

كما اشارت الوزارة، بانه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وواصلت طائرات العدو الصهيوني قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم 330 من حرب الابادة التي يشنها الكيان الغاصب، مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والاطفال العزل.

/انتهى/

رمز الخبر 1948059

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