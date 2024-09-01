إيران تقاطع معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني عن مقاطعة معرض فرانكفورت للكتاب وقال: "نهجهم(الألمان) لم يتغير، ولا يمكنهم توفير الأمن لجناح بلادنا".

هذا ودعم الحكومة الالمانية عام 2023 أعمال الشغب التي حدثت في ايران والتي كانت أساس التدخل الألماني في الشؤون الداخلية لبلادنا.

وحينها أعلن نائب وزير الثقافة أن الألمان ابلغنا بانهم لايستطيعون توفير امن جناح ايران في المعرض وهذا ادى الى عدم مشاركة إيران في معرض فرانكفورت للكتاب، وفي هذا الصدد، فإن هذا العام هو المرة الثالثة التي لن يتم فيها إنشاء جناح لبلادنا في هذا المعرض.

يذكر انه في نهاية شهر أكتوبر من كل عام، يشارك حوالي 7 آلاف ناشر ووكالة أدبية وناشط كتاب من أكثر من 100 دولة حول العالم في معرض فرانكفورت للكتاب البالغ من العمر 75 عامًا.

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