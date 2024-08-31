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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥٧ م

الفيلم الإيراني "كر" يتوجه نحو مهرجان تلورايد الأمريكي

الفيلم الإيراني "كر" يتوجه نحو مهرجان تلورايد الأمريكي

تلقى الفيلم الإيراني "كر" القصير ( الولد) دعوة للمشاركة في مهرجان تلورايد الأميركي بنسخته الواحد والخمسين.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، أن الفيلم الإيراني "کُر" (الولد) للمخرج الإيراني سامان حسين بور والمنتج فيليب ريتلتر وهو انتاج مشترك إيراني سويسري يواصل مشاركته في المهرجانات العالمية ومن بينها مهرجان تلورايد الأميركي بنسخته الواحد والخمسين.

ومن المقرر ان يقام المهرجان من 30 اغسطس/اب ويستمر حتى 2 سبتمبر/ايلول في مدينة تلورايد الأميركية.

تم انتاج الفيلم بالتعاون مع شركة دايناميك فريم السويسرية وتمكن من الحضور في مهرجانات دولية عدة في كوريا وإيطاليا والبرازيل وغيره.

يروي الفيلم الذي يتحدث باللغة الكردية ومعنا "الولد" قصة أم تسلك طريق المدينة للبحث عن ابنه الذي يخدم في الجيش وفي طريقها تواجه سرا كبيرا.

/انتهى/

رمز الخبر 1948056
شیرین سماره

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