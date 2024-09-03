إيران تشارك في معرض موسكو للكتاب بـ400 كتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود أحمدوند، الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية، إن جناح إيران في هذا المعرض يقام على يد الملحق الثقافي الإيراني وبدعم من دار الكتاب والأدب الإيرانية، مبينا: "انه سيتم عرض 400 كتاب من 64 ناشراً في موضوعات مختلفة منها تعليم اللغة الفارسية والدراسات الإسلامية والأطفال والمراهقين، والدراسات الإيرانية، والفن، وأدب المقاومة، والأدب الكلاسيكي والمعاصر".

صرح الملحق الثقافي الإيراني في روسيا أنه ستقام فعاليات مختلفة في جناح إيران في معرض موسكو الدولي للكتاب لهذا العام، وستشمل هذه الأحداث أنشطة مثل ورش عمل فن الخط والرسم الإيراني، واجتماعات الخبراء، وترويج الكتب وإطلاقها، واجتماعات مع الناشرين والمؤلفين.

وأضاف أحمدوند أن الكتب المترجمة من الفارسية إلى الروسية في السنوات السابقة والتي نشرتها دور النشر المختلفة في هذا البلد سيتم تقديمها للزوار في قسم خاص.

يقام معرض موسكو الدولي للكتاب كل عام في شهر سبتمبر باعتباره أهم حدث للكتاب في روسيا.

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