إيران تفوز بأول ميدالية عالمية لها في الكرة الطائرة الشاطئية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تم اليوم الاحد اجراء مباريات الترتيب ونهائيات بطولة العالم الثامنة عشرة للكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 عاما، في مدينة شانجلو الصينية.

واجه منتخب إيران للكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 عامًا (حبيب أكبر زاده 17 عامًا - أمير علي غالي نوي 18 عامًا) المكسيك (لارس - كارلوس أندريس) في مباراة الترتيب وتمكن من هزيمته بنتيجة 2-1 (21:15، 19:21 و 15: 6).

وكان قد نجح المنتخب الإيراني للكرة الطائرة تحت 19 عامًا في التغلب على المنتخبات الأمريكية والأسترالية والتايلاندية في المرحلة التمهيدية، وتأهل مباشرة إلى دور الـ16 متصدرًا للمجموعة.

كما تغلب لاعبو منتخب بلادنا الساحلي على تشيلي في دور ربع النهائي، ونجحوا في الفوز على بولندا في دور ربع النهائي، ولكنهم خسروا أمام لاتفيا في مباراة نصف النهائي وفازوا أخيرًا بالميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 19 عامًا بفوزهم على المكسيك.

هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب ايراني في الكرة الطائرة الشاطئية بميدالية في بطولة العالم.

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