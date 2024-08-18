الفريق الإيراني للربوتات الطائرة يحصد المرتبة الاولى في الأولمبياد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فريق الروبوتات والذكاء الصناعي الإيراني المشارك في الأولمبياد حصد المرتبة الأولى متفوقا على نظرائه من 18 دولة أميركا، ألمانيا، كوريا الجنوبية وغيرهم في مسابقات الربوتات بنسختها التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة ساوباولو البرازيلية.

هذا وقد شارك في هذه المسابقات 24 فريقا إيرانيا في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي وتمكنوا من حصد 17 رتبة في هذا الصدد.

فيما تمكن فريق الطلبة الايراني من جاممعة علم وصنعت من الحصول على المرتبة الأولى في مجال الربوتات الطائرة والذكاء الصناعي.

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