إيران تهزم تونس في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 سنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز منتخب إيران، اليوم الاحد، بسهولة على منتخب تونس 3-0 (25-13، 25-12، 25-16) في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 سنة 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

سيواجه المنتخب الايراني تحت قيادة آرش صادقياني المنتخب المصري القوي في المجموعة الثانية يوم الاثنين.

لقد هزم المنتخب الايراني للكرة الطائرة منتخب ليبيا 3-0 في مباراته الأولى.

تقام النسخة الأولى من بطولة العالم تحت 17 سنة في صوفيا، بلغاريا من 24 إلى 31 أغسطس.

ستنتقل الفرق الثمانية الأولى في أربع مجموعات إلى ربع النهائيات، بينما يلعب الخاسرون الأدوار الإقصائية من المركز التاسع إلى المركز السادس عشر.

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