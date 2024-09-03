کنعانی: التاريخ المزدهر للشعب الایرانی یعبر عن محاربتهم ضد هيمنة المستعمرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية رسالة على منصة X وكتب: اليوم 2 سبتمبر ذكرى الشهيد رئيسعلي_دلواري بطل النضال ضد الاستعمار البريطاني، والذي يسمى "اليوم الوطني للنضال ضد الاستعمار البريطاني" في التقويم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تتمتع دولة إيران العظيمة والصانعة للتاريخ بتاريخ غني وفخور في محاربة الاستعمار، بما في ذلك الاستعمار البريطاني، والحصول على استقلالها السياسي.

إن سلوك الاستبداد التاريخي ومحاولة الاستمرار فيه، وخلق الانقسام ومأسسة التحدي والأزمات في القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك قضية فلسطين، هو فصل مهم من فصول السياسة الاستعمارية البريطانية في غرب آسيا.

لا تنسى دول المنطقة والعالم كيف بدأ رجال الدولة البريطانيون في إنشاء كيان الفصل_العنصري الإسرائيلي في قلب العالم الإسلامي، وهم اليوم، من خلال دعمهم للاحتلال، متواطئون في الإبادة الجماعية وعمليات قتل ومعاناة وتهجير الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية.

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