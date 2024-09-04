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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٣٩ ص

تعليقا على الخلافات المتزايدة بين الصهاينة..کنعاني: العالم یسمع صوت تحطم عظام الکیان الصهیونی بوضوح

تعليقا على الخلافات المتزايدة بين الصهاينة..کنعاني: العالم یسمع صوت تحطم عظام الکیان الصهیونی بوضوح

المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ناصر كنعاني ان في الايام الاخيرة نسمع صوت تحطم عظام الكيان الصهيوني عاليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقع اكس: "بعد 11 شهراً من الحرب الشاملة والجنونية على قطاع غزة والقتل الوحشي لأكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، ان الخلافات بين قيادات الصهاينة، واستقالة مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين، واحتجاجات وإضرابات جماهيرية في المجمع الصهيوني توسعت واخذت سرعة غير مسبوقة".

وأضاف: "صوت كسر وتحطم عظام الكيان الصهيوني أصبح أعلى وفان دعمه لمواصلة الجريمة بحق الفلسطينيين، إضافة إلى المسؤولية القانونية والدولية، هو رهان على حصان خاسر ومحكوم عليه بالفشل".

/انتهى/

رمز الخبر 1948200

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