اليمن ... طوفان مليوني متجدد بصنعاء تحت شعار (معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على الرغم من الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء، وفي أول مسيرة كبرى بعد شهر رمضان المبارك فاض أكبر ميادين العاصمة بأمواج بشرية هائلة رفعت العلمين اليمني والفلسطيني ورايات الحرية واللافتات المنددة بالعدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة على يد الكيان الاسرائيلي وبدعم أمريكي وبريطاني لا محدود.

وعقب شهر رمضان المبارك الذي شهد مسيرات مليونية غير مسبوقة وصلت ذروتها في يوم القدس العالمي، يواصل أبناء الشعب اليمني خروجهم الكبير والواسع والمشرف، في عشرات المسيرات بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات نصرة ودعما للشعب الفلسطيني.

وردد المشاركون هتافات منها (أعدانا في يمن العزة.. هم اعداء القدس وغزه)، (نفزع في الله ولله.. رغما عن أعداء الله)، (يا عز الدين القسام.. زلزل عروش الطغيان)، (أسمى آيات الاجلال.. لسرايا القدس الأبطال)، (ياجيش البأس الشديد.. نحن نطالب بالتصعيد)، (في البحر الأحمر والعربي.. عملياتك مطلب شعبي)، (يا رموز الاستكبار.. فلسطين أرض الأحرار)، (أمريكا وبني صهيون.. مجرمون مجرمون)، (الجهاد الجهاد.. كل الشعب على استعداد)، (يا غزه يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)، (يا غــزّة واحنـــا مَعَكـُم.. أنتــم لـسـتم وحدكـم)، (ياعرب يامسلمين.. أين النخوة أين الدين)، (ياعرب يا عرب.. أين النخوة والغضب)، (يا عرب يا مسلمين.. قضيتنا فلسطين).

وبارك المتظاهرون عمليات القوات المسلحة ضد كيان العدو وعملياتها ضد السفن المرتبطة بكيان العدو والتي وصلت إلى المحيط الهندي، وكذلك عمليات الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، مؤكدين مواصلتهم في نصرة الشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر.

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