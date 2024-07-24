الاحوال الجوية في ايران... توقعات لخمسة ايام حارة جدا وتعطيل الدوام الرسمي في عدة محافظات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، ان في بعض مناطق محافظات أردبيل، جيلان، مازندران، كلستان، أذربيجان الغربية والشرقية، شمال خراسان الرضوية، وسط وغرب مرتفعات البرز الغربية وكذلك المرتفعات الواقعة في جنوب سيستان وبلوشستان وجنوب كرمان وشرق وشمال هرمزكان، سيشهد الناس هطول أمطار رعدية أحياناً ورياح قوية مؤقتة.

ومن غد (الخميس) إلى الأحد في المرتفعات الواقعة في هرمزغان وجنوب سيستان وبلوشستان وجنوب كرمان، بعد الظهر وبداية الليل، لا يتوقع هطول أمطار وعواصف رعدية أحياناً.

لكنه، رغم هذه الامطار القليلة، سيطرأ خلال الأيام الـ5 القادمة ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد باستثناء ساحل بحر قزوين خاصة في المناطق الوسطى والسفوح الجنوبية لوسط وشرق البرز وستكون أجواء حارة بانتظار الايرانين خلال الاسبوع المقبل، في مستوى لم يسبق له مثيل.

ونظرا لزيادة درجة الحرارة وشدة الحر، قرر بعض محافظات تعطيل الدوام الرسمي بشكل مؤقت، حيث في طهران ستبدأ العطلة من الساعة الـ12 ظهرا اليوم حتى السبت المقبل، كما ستكون الحال لمحافظات کرمانشاه، والمركزي، وسمنان وقم وخوزستان وخراسان الجنوبي و....

/انتهى/