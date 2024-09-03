حماس: اشتراطات نتنياهو ستسقط ولا اتفاق دون انسحاب كامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد المرداوي على أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لن يتم إلا من خلال صفقة تبادل أسرى، مؤكدا أن أي اتفاق لن يتم سوى بانسحاب إسرائيلي كامل من محوري نتساريم وفيلادلفيا.

وأضاف “المقاومة قالت إن هذا الملف لن يغلق إلا باتفاق، ولا يمكن أن يتم بوجود جندي إسرائيلي واحد على أرض غزة”، مشيرا إلى أن هذا ما أوصلته حماس إلى الوسطاء القطريين والمصريين.

واعتبر الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين عبر العمل العسكري فشل فشلا ذريعا، محملا نتنياهو المسؤولية كاملة، كما اتهمه بعرقلة كافة المقترحات ووضع العراقيل أمام إبرام صفقة تبادل.

ومضى المرداوي متوعدا “سنكسر نتنياهو، وسيرضخ لنا وسنفرض عليه التصرف وفق إرادتنا، ولن يحقق أي هدف من أهدافه”، مؤكدا أن نتنياهو لن يرضخ سوى للضغط وهو ما أكده أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- في تغريداته الأخيرة.

ووجه رسالة إلى واشنطن مفادها أن الحرب تعرض مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية في المنطقة إلى خطر، إذ يدفع نتنياهو نحو حرب إقليمية “إذا استمر في عماه الأمني والاستخباري والفشل السياسي”.

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