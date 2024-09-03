غزة...قوات الاحتلال ترتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليوم الثلاثاء، إن مشافي القطاع تعاملت مع 100 شهيد وجريح خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن 33 مواطنا استشهدوا فيما أصيب 67 آخرين.

وأفادت الصحة، بأن حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 40 ألفًا و819 شهيدًا، بالإضافة 94 ألفًا و291 جريحًا بإصابات متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

ونوهت إلى أنه “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة على غزة، أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، و10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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