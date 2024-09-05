6 شهداء بعدوان الاحتلال الصهیوني على طوباس ومخيم الفارعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تمكنت من نقل الطفل الشهيد ماجد فداء أبو زينة (16 عاما)، إلى المستشفى، بعد منعها من قوات الاحتلال.

ووفق شهود؛ أطلقت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة النار تجاه الطفل أبو زينة ونكلت به ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وسحبته بجرافة عسكرية إلى خارج المخيم.

وفجر اليوم، استشهد 5 شبان وأصيب آخران جروح أحدهما خطيرة، في غارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على مركبة في مدينة طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.

وأفادت وزارة الصحة بوصول 5 شهداء ومصابين اثنين أحدهما مصاب بجروح حرجة، لمستشفى طوباس التركي الحكومي، نتيجة قصف الاحتلال سيارة قرب طوباس.

ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

ومنذ الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 39 مواطنا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و7 من طوباس، و3 من الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 699.

/انتتهی/