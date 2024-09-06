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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤١ م

خطيب صلاة الجمعة في طهران:

نجاح الحكومة يعتمد على تنفيذ توصيات القائد/الكيان الصهيوني يتجه نحو الزوال

نجاح الحكومة يعتمد على تنفيذ توصيات القائد/الكيان الصهيوني يتجه نحو الزوال

قال خطيب الجمعة في طهران في إشارة إلى توصيات سماحة القائد الى الوفد الحكومي، إن نجاح الحكومة يعود إلى تنفيذ توصيات سماحته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد ألقى آية الله السيد أحمد خاتمي خطب صلاة الجمعة في طهران التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني (رض) واشار إلى التوصيات الـ13 التي قدمها سماحة قائد الثورة لأعضاء الوفد الحكومي الرابع عشر، وأوضح: نجاح الحكومة يعتمد على توصيات سماحة القائد (مد ظله العالي)

وأضاف خطيب الجمعة في طهران: توصيات قائد الثورة هدية نادرة لرجال الدولة. النصيحة المهمة التي وجهها قائد الثورة لرجال الدولة هي إدراج العدالة في نصوص القوانين. وقال القائد إن تحقيق العدالة ليس على الورق بل على أرض الواقع.

وقال آية الله خاتمي، في إشارة إلى العنف في غزة ومقتل أكثر من 40 ألف طفل وامرأة وأبرياء، إن الجلادين يواجهون أوقاتا عصيبة، والمظاهرات ضد الجلادين الصهاينة تظهر أنهم في منحدر هابط، وهذا إنه خبر سار، أن الكيان الصهيوني يتجه نحو الزوال.

وأكد: إن شاء الله ستتحقق وصية الإمام وهي محو إسرائيل من مسرح العصر.

/انتهى/

رمز الخبر 1948259

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