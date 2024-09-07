رئيس الجمهورية يهنئ المنتخب الايراني للكرة الطائرة جلوس فوزه بذهبية بارالمبياد باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بزشكيان في منشور على منصة X مساء الجمعة: "بطولة لاعبي الكرة الطائرة جلوس الشجعان في الألعاب البارالمبية دائمية، وتهانينا للاعبي الكرة الطائرة (الإيرانيين) ومدربيهم وكل شعب إيران".

هذا وفاز المنتخب الايراني للكرة الطائرة جلوس للرجال بالميداليته الذهبية الثامنة في الألعاب البارالمبية، بفوزه على البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1 (20-25، 30-28، 25-16، 25-14) يوم الجمعة في باريس.

حققت إيران ثلاثة انتصارات على أوكرانيا والبرازيل وألمانيا في المجموعة الثانية ثم هزمت مصر 3-1 لتحجز مكانها في النهائي.

كما فازت مصر بالميدالية البرونزية بعد هزيمتها لألمانيا 3-2.

سبق ان فازت إيران بسبع ميداليات ذهبية من أصل 12 ميدالية في الكرة الطائرة جلوس منذ عام 1976 بما في ذلك سيول 1988 وبرشلونة 1992 وأتلانتا 1996 وسيدني 2000 وبكين 2008 وريو 2016 وطوكيو 2020.

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