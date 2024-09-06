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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٤٤ ص

بارالمبياد باريس... 19 ميدالية ملونة حصيلة ايران في ختام اليوم الثامن

بارالمبياد باريس... 19 ميدالية ملونة حصيلة ايران في ختام اليوم الثامن

بلغت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في ختام اليوم الثامن بدورة الالعاب البارالمبية، باريس 2024، 19 ميدالية ملونة؛ 3 ذهبية و 10 فضية و 6 برونزية، لتحل في المركز الـ 26 لغاية الان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت ميداليات البعثة الايرانية حتى اليوم الثامن للدورة كالتالي:

-الميدالية الذهبية: سارة جوانمردي (المسدس الهوائي 10 أمتار)، أمير حسين علي بور (رمي الثقل)، سعيد افروز (رمي الرمح).

-الميدالية الفضية: ظفر ذاكر (رمي الثقل)، برستو حبيبي (رمي المطرقة)، مهدي أولاد (رمي الثقل)، حسن باجولوند (رمي القرص)، هاجر صفر زاده (جري 400 م)، علي بيروج (رمي الرمح فئة اف 13)، ميثم بني طبا (باراجودو) زهراء رحيمي (باراتايكواندو)، علي رضا بخت (باراتايكواندو) فاطمة همتي (القوس والنشاب)، فريق الزوجي المختلط هادي نوري وفاطمة همتي (القوس والنشاب) .

-الميدالية البرونزية: حامد حق شناس (باراتايكواندو)، برستو حبيبي (رمي المطرقة)، علي رضا مختاري (رمي الثقل)، علي اصغر جوانمردي (رمي الثقل)، محمد رضا عرب عامري (القوس والنشاب)، محسن بختيار (رفع الاثقال).

/انتهى/

رمز الخبر 1948250

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