بارالمبياد باريس... 19 ميدالية ملونة حصيلة ايران في ختام اليوم الثامن

بلغت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في ختام اليوم الثامن بدورة الالعاب البارالمبية، باريس 2024، 19 ميدالية ملونة؛ 3 ذهبية و 10 فضية و 6 برونزية، لتحل في المركز الـ 26 لغاية الان.