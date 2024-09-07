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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٥ م

السفير الصيني یزور طريق الحرير في سمنان ويؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع ايران

السفير الصيني یزور طريق الحرير في سمنان ويؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع ايران

وأكد سفير الصين لدى طهران، كونغ بيوو، على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية بين ايران والصين، خلال زيارته لطريق الحرير في محافظة سمنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام السفير الصيني لدى طهران كونغ بيوو بزيارة طريق الحرير خلال رحلته إلى مقاطعة سمنان.

وأكد تسونغ بيوو على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين سمنان والصين.

السفير الصيني یزور طريق الحرير في سمنان ويؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع ايران

وأشار إلى أن طريق الحرير والخانات القديمة من بين القدرات المهمة في سمنان، وقال تسونغ بيوو، "إن هذه القدرات لديها القدرة على جذب السياح ويمكن أن تجذب انتباه الشعب الصيني".

وفي إشارة إلى الماضي التاريخي لإيران والصين، قال السفير الصيني إن البلدين يتمتعان بحضارة عمرها أكثر من 2500 عام، وأن هذا يمكن أن يكون أساسًا للتفاعلات الجيدة في مجال السياحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948285

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