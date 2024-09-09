بارالمبياد باريس 2024... ايران تحتل المركز 14 بـ 25 ميدالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بارألمبياد طوكيو 2020، احتلت القافلة الرياضية الإيرانية المركز 13 برصيد 12 ذهبية و11 فضية وبرونزية واحدة لتسجل أفضل نتيجة في تاريخ إيران في الألعاب البارالمبية.



وجاءت ميداليات القافلة الايرانية في ختام بارالمبياد باريس 2024 كالتالي:



-الميدالية الذهبية: سارة جوانمردي (المسدس الهوائي 10 أمتار)، أمير حسين علي بور (رمي الثقل)، سعيد افروز (رمي الرمح)، روح الله رستمي (رفع الاثقال وزن 80 كغم)، علي اکبر غریب شاهي (رفع الاثقال 107 كغم)، احمد امین ‌زاده (رفع الاثقال فوق 107 كغم) ياسين خسروي (رمي الثقل)، فريق الكرة الطائرة جلوس.



-الميدالية الفضية: ظفر ذاكر (رمي الثقل)، برستو حبيبي (رمي المطرقة)، مهدي أولاد (رمي الثقل)، حسن باجولوند (رمي القرص)، هاجر صفر زادة (جري 400 م)، علي بيروج (رمي الرمح فئة اف 13)، ميثم بني طبا (باراجودو)، زهراء رحيمي (باراتايكواندو)، فاطمة همتي (القوس والنشاب)، فريق الزوجي المختلط هادي نوري وفاطمة همتي (القوس والنشاب)، .



-الميدالية البرونزية: علي رضا بخت (باراتايكواندو)، حامد حق شناس (باراتايكواندو)، محمد رضا عرب عامري (القوس والنشاب)، علي رضا مختاري (رمي الثقل)، علي اصغر جوانمردي (رمي الثقل)، الهام صالحي (رمي الرمح)، محسن بختيار (رفع الاثقال).



وجاءت الصين في الصدارة بـ 220 ميدالية (94 ذهبية و 76 فضية و 50 برونزية) وبعدها بريطانيا بـ 124 ميدالية (49 ذهبية و 44 فضية و 31 برونزية) ومن ثم اميركا بـ 105 ميداليات (36 ذهبية و 42 فضية و 27 برونزية).



وفي باريس، تمكن ايران من احتلال المركز الثالث ضمن أفضل الدول الآسيوية، بعد اليابان وأوزبكستان اللتين احتلتا المركزين العاشر والثالث عشر على التوالي في جدول الميداليات.



واحتلت فرنسا الدولة المضيفة المركز الثامن في دورة الألعاب البارالمبية 2024 برصيد 19 ميدالية ذهبية و28 فضية و28 برونزية وبإجمالي 75 ميدالية.



/انتهى/