طهران ترد علی مزاعم أمريكية بشأن إرسال الصواریخ البالیستیة إلی روسیا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال مکتب البعثة الإيرانية لدی الأمم المتحدة بنیویورك ردا علی سؤال موقع سی.أن.أن حول إرسال إيران للصواریخ البالیستیة إلی روسیا إن مواقف الجمهوریة الإسلامية الإيرانية من النزاع الأوکراني لم تتغیر.

وتابع أن إيران تعتبر إرسال المساعدات العسکریة إلی طرفي النزاع والذي یؤدي إلی زیادة الخسائر البشریة والحاق الضرر بالبنی التحتیة والإبتعاد عن مفاوضات وقف إطلاق النار بأنه إجراء غیر إنساني فبالتالي لاتقوم بهذا الإجراء بل تدعو الدول الأخری أیضا إلی وقف إرسال السلاح إلی طرفي الصراع.

وسبق أنه زعمت صحیفة وول ستریت جورنال الأمریکیة أن مسؤولین أمریکیین قالوا لنظرائهم الأوروبیین ان إيران أرسلت صواریخ بالیستیة قصیرة المدی إلی روسیا. وقال البیت الأبیض إستنادا للتقریر أن نقل الصواریخ من إيران إلی روسیا یدل علی تصعید خطیر یأتي في سیاق دعم طهران لموسکو.

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