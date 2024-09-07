الرئيس الايراني سيلتقي بوتين على هامش اجتماع بريكس في كازان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي لوكالة تاس أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيحضر قمة بريكس في كازان، كما نخطط للقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال السفير الايراني ردا على سؤال بهذا الخصوص: "نعم...أعتقد أنه سيشارك في قمة بريكس في كازان. نحن نستعد حاليًا لهذه الزيارة حتى تكون مفيدة وناجحة لعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف: "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين ومع الجالية الإيرانية، وإلقاء كلمة في القمة".

تولت روسيا رئاسة مجموعة بريكس في الأول من يناير 2024، وستستمر حتى نهاية العام بأكثر من 200 حدث حول مجموعة واسعة من المواضيع.

انضمت إيران إلى مجموعة بريكس في الأول من يناير 2024.

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