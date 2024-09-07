برلماني مصري يخاطب نتنياهو: من أنت لتتحدى مصر؟

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع صدى البلد المصرية أنه وقال بكري خلال برنامجه، إن مصر تتعرض لمؤامرة من كل اتجاه، وفي مواجهة مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن مجرم الحرب نتنياهو، يتحدى ويقول إن قواته لن تخرج من محور فيلادلفيا.

وتابع: "أنت تتكلم مع من؟ أنت تتكلم مع مصر وجيش مصر وقائد مصر الوطني الشريف؟ مصر التي أذاقت الأمرين لكل من حاول أن يمس أمنها القومي، لكن من أنت يا نتنياهو وكل المجرمين والقتلة؟".

وأضاف أن الشعب المصري يتحول بشكل كامل في حالة الأزمات ويكون على قلب رجل واحد خلف القيادة والجيش، متابعا: "مصر بلدنا وانتماؤنا الحقيقي ونموت علشان ذرة تراب، يجب أن تفهموا هذه الرسالة، ولا يغرنكم استفرادكم بشعب أعزل".

وصعدت القاهرة من لهجتها مؤخرا تجاه إسرائيل، بعد إصرار نتنياهو، على تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية، في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وزعمه أن حماس تهرب السلاح عبر أنفاق تمر من هذا المحور.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام.

وأضاف المصدر، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة أن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها.

ويوم الخميس، أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، زيارة مفاجئة للحدود المصرية مع قطاع غزة، وتفقد قواته على خط الحدود المشتركة ومعبر رفح، وأكد أن المهمة الأساسية للقوات هي حراسة حدود البلاد في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأنها قادرة جيلا بعد جيل على حماية حدود الدولة.

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