الخارجية الايرانية: إيران لم تکن جزءا من الصراع الروسي الأوكراني منذ بدايته

أفادت وكالة مهر للأنباء أنّه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وردا على مزاعم أوكرانية حول نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "كما تم التأكيد عليه عدة مرات، فإنّ جمهورية إيران الإسلامية، بينما تعارض الحرب، تدعم حلا سياسيا لحل النزاعات الروسية الأوكرانية وإنهاء الصراع العسكري".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن النهج المبدئي والمعلن للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية لا يزال ثابتا ولم يتغير، وتكرار الادعاء بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا يتم بأهداف ودوافع سياسية لبعض الدول الغربية ولا أساس له من الصحة على الإطلاق".

وأشار إلى أن التعاون العسكري التقليدي بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي له تاريخ أقدم بكثير من تاريخ بداية الحرب في أوكرانيا. ويندرج هذا التعاون في إطار الاتفاقات الثنائية ويستند إلى المعاییر والقانون الدولي، ولا علاقة له بالأزمة الأوكرانية.

/انتهى/