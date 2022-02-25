السفير الأوكراني في طهران: ارتكبنا خطأ؛ ماكان ينبغي ان ننزع اسلحتنا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد السفير الأوكراني في طهران سيرجي بورديلياك على مخاوف العائلات الإيرانية التي يدرس اولادهم في أوكرانيا، وقال: "يجب أن يكون الطلاب الإيرانيون في السكن الجامعي وألا يغادروا محل إقامتهم وأن يظلوا على اتصال بالسفارة الإيرانية في كييف".

وقال السفير الأوكراني في طهران رداً على سؤال مراسل مهر إن أوكرانيا كانت قوة نووية ولكن ليس لديها الآن قوة رادعة بعد تسليمها ترسانة أوكرانيا النووية. وقال "أنا مقتنع بأن تسليم الترسانة النووية الأوكرانية كان خطأ سياسيًا ولا ينبغي لنا أن نرتكب هذا الخطأ".

وقال بورديلياك: "حصلت أوكرانيا على ضمانات أمنية مقابل تسليم هذه الترسانة النووية، وفي السنوات الأخيرة، بعد توقيع اتفاقية بودابست في أوكرانيا، امتثلت لالتزاماتها.

وأضاف: "الضمانات الأمنية ضد تسليم الأسلحة النووية كانت في مذكرة تفاهم بودابست التي وقعتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، ووقعت خمس دول على هذه المذكرة وقدمت ضمانات أمنية لأوكرانيا. "

وقال بورديلياك ردا على تغريدة من وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان "أزمة أوكرانيا اليوم متجذرة في استفزازات الناتو، ولا نرى الحرب كحل، ووقف إطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي أمر ضروري". وقال "لن تكون الحرب الحل الصحيح لأي مشكلة". أنا أتفق مع السيد أمير عبد اللهيان.

/انتهى/