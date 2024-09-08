الرئيس الايراني يهنئ بتتويج الرباع الايراني امين زاده ببطولة الالعاب البارالمبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر الرئيس بزشكيان رسالة التهنئة هذه عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، على الشكل التالي :

احمد امين زاده العزيز! اهنئك والشعب الايراني على تتويجك لقب اقوى رجل بدورة الالعاب البارالمبية 2024م، وتقلدك اخر ميدالية ذهبية ضمن رصيد ايران من هذه المنافسات.

علما ان رباع الوزن +107 كغ الايراني احمد امين زاده، تمكن اليوم الاحد في اليوم الختامي لدورة الالعاب البارالمبية 2024 التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، من احراز الميدالية الذهبية ولقب البطولة.

وبهذه النتيجة، بلغت حصيلة البعثة الرياضة الايرانية الى الالعاب البارالمبية 2024 م، 25 ميدالية ملونة؛ 8 ميداليات ذهبية و10 فضيات و7 برونزيات، وقد حلت بالمركز الرابع.

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